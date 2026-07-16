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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Verkehrsunfall mit Kind - Fünfjähriger Junge leicht verletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwoch, den 15. Juli 2026, gegen 07.55 Uhr kam es in Rockenhausen in der Kreuznacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge leicht verletzt wurde.

Nach den aktuellen Erkenntnissen betrat der Junge unvermittelt die Fahrbahn, ohne auf den herannahenden Verkehr zu achten. Der 48-jährige Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Kind - trotz eines Ausweichversuchs - über den Fuß.

Hierdurch erlitt der Junge einen Knochenbruch.

Die unmittelbar nach dem Ereignis eingetroffenen Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten das Kind noch an der Unfallstelle, bevor es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Am Unfallfahrzeug entstand kein Sachschaden.

|dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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