Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl von Kupfer-Grabschmuck

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht vom Samstag den 11.07.2026 auf Sonntag den 12.07.2026 kam es auf dem Friedhof von Unkenbach zum Diebstahl von Grabschmuck. Unbekannte Täter hatten hier gewaltsam von mehreren Gräbern Gegenstände aus Kupfer entwendet. Auf hiesiger Dienststelle wurde ein Verfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls sowie der Störung der Totenruhe eröffnet.

Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen die damit zusammenhängen könnten werden unter der Nummer 0631 / 369-14699 oder unter der E-Mail pirockenhausen@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |jg

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