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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Börrstadt
Breunigweiler (Donnersbergkreis) - Sachbeschädigung an Fahrzeug und Umweltverschmutzung

Börrstadt / Breunigweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Zwischen dem 10.07.2026 und dem Morgen des 13.07.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Der LKW einer Firma, welche im Bereich Börrstadt und Breunigweiler Glasfaserleitungen verlegt, war an der K44 zwischen den beiden Orten an einem asphaltierten Feldweg geparkt. Durch den oder die unbekannten Täter war ein Loch in den Tank des Fahrzeugs gebohrt worden und ein Teil des Kraftstoffs trat aus. Der ausgetretene Kraftstoff konnte bei Feststellung durch die Mitarbeiter der Firma gebunden werden. Ob ein Teil auch ins Erdreich gelangt ist, ließ sich nicht abschließend feststellen. Durch die Beschädigung am Tank und den verlorenen Kraftstoff entstand ein Sachschaden von Schätzungsweise 1700EUR.

Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen die damit zusammenhängen könnten werden unter der Nummer 0631 / 369-14699 oder unter der E-Mail pirockenhausen@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |jg

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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