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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Arztpraxis

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Hausarztpraxis in der Innenstadt von Winnweiler eingebrochen. Durch das gewaltsame Eindringen der Täter entstand Sachschaden. Außerdem wurde Bargeld entwendet.

Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen die damit zusammenhängen könnten werden unter der Nummer 0631 / 369-14699 oder unter der E-Mail pirockenhausen@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |jg

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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