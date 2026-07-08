Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Weitere Vegetationsbrände im Bereich Rockenhausen

Rockenhausen, Marienthal und Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

(Rockenhausen, OT Marienthal)

Am Dienstag, den 07. Juli 2026 kurz vor 18:00 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei Rockenhausen erneut wegen eines Flächenbrandes alarmiert.

Der kleine Flächenbrand auf einem Feld nahe Marienthal konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Eigentümer selbst mit einem PKW das Feld zuvor befahren hatte und dabei bemerkte, dass der stark ausgetrocknete Bewuchs unterhalb des Fahrzeugs anfing zu brennen. Aufgrund der schnellen Alarmierung der Feuerwehr konnte ein großflächiges Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

(Rupertsecken) Gegen 20:30 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung der Feuerwehr und Polizei Rockenhausen, da es im Bereich der Kreisstraße K 34 kurz vor dem Ortseingang Ruppertsecken ebenfalls zu einem Brand kam.

Auch hier konnte durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr ein Ausbreiten des Brands in den Waldbereich verhindert werden.

Die Ermittlungen hinsichtlich der möglichen Brandursache werden durch die Polizei Rockenhausen geführt.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Brandereignis in Rupperstecken geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rockenhausen unter 0631 369 14699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen wird die aktuelle Wald- und Flächenbrandgefahr in unserer Region durch den Deutschen Wetterdienst als hoch bis sehr hoch eingestuft. Demnach können schon kleinste Auslöser wie zum Beispiel Funkenflug durch offene Feuer oder Maschinenarbeiten, heiße Fahrzeugteile oder klimmende Zigarettenstummel der Grund dafür sein, dass es zu einer Entzündung der Vegetation kommt. |dsi

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