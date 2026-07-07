Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zwei Brände im Landkreis

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Börrstadt und Mannweiler-Cölln (Donnersbergkreis) (ots)

(Börrstadt)

Am Montag, den 06. Juli 2026 gegen 13:10 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein brennendes Feld entlang der Landesstraße L401 bei Börrstadt / Walzhof. Nach Feststellung der Feuerwehr und der Polizei brannte dort eine etwa zwei Hektar große Feldfläche, deren Frucht noch nicht abgeerntet war.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Brand vom Fahrbahnrand aus ausgebreitet haben. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Am Einsatzort waren die Feuerwehren Winnweiler, Börrstadt, Steinbach a. Donnersberg, Imsbach, Münchweiler a. d. Alsenz, Lohnsfeld und Göllheim im Löscheinsatz.

(Mannweiler-Cölln)

Noch am gleichen Tag, gegen 15:30 Uhr kam es in Mannweiler-Cölln unterhalb der Brücke B 48 über die Alsenz zu einem kleineren Brandereignis. Hier stand eine circa 4 Quadratmeter große Grasfläche mit Sträuchern in Brand.

Zur Brandursache können auch hier aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Eine fahrlässige Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Rockenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Mannweiler-Cölln konnte den Brand schnell löschen.

Zeugen, welche Hinweise zu den genannten Brandereignissen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rockenhausen unter 0631 369 14699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden.

|dsi

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