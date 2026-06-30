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POL-PIROK: PKW überschlägt sich nach Ausweichmanöver wegen eines Rehs

POL-PIROK: PKW überschlägt sich nach Ausweichmanöver wegen eines Rehs
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Rupperstsecken/ K 34 (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 23 jähriger PKW-Fahrer aus Dortmund befuhr heute gegen 00:10 Uhr die Kreisstraße K 34 bei Ruppertsecken in Richtung Kirchheimbolanden. In Höhe des Friedhofs Ruppertsecken kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug auf eine Bodenwelle, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen.

Der Fahrer - welcher leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde - gab an, dass ein Reh in Höhe des Friedhofs die Fahrbahn überquerte und er dem Tier ausweichen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Telefonmast brach durch den Aufprall ab, so dass die Leitungen zunächst in den Fahrbahnbereich hingen. Die Feuerwehr konnte den Schaden an der Telefonleitung provisorisch sichern. Die weitere Instandsetzung erfolgt nun durch den Netzbetreiber.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und erlitt einen Totalschaden.

Der durch den Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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