Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Neue Straßenschranke an der ehemaligen K 4 mutwillig zerstört

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Höringen/Wingertsweilerhof (Donnersbergkreis) (ots)

Zwischen den späten Abendstunden des 26.06.2026 und dem 28.06.2026 morgens haben bislang unbekannte Täter die neu errichtete Schranke im Bereich des Wingertsweilerhofs an der ehemaligen Kreisstraße 4 - jetzt Radweg zwischen Winnweiler und dem Wingertsweilerhof - beschädigt.

Trotzdem, dass die Schranke verriegelt war, drückten die Täter mit roher Gewalt die Schranke auf, so dass diese an den Schweißnähten abbrach. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Diese dürfte aber in einem niedrigen vierstelligen Bereich anzunehmen sein.

Hinweise zum Tathergang bzw. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@poliziei.rlp.de an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |dsi

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