Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht in Rockenhausen - Zeugen gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag kam es in der Kaiserslauterer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrradfahrerin musste aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs, welches sich auf ihrer Fahrspur befand, stark abbremsen. Dabei kam sie zu Fall und verletze sich leicht. Der Pkw entfernte sich von Unfallstelle ohne vorher anzuhalten. Es könnte sich um einen silber/grauen Kombi mit ROK/KIB-N und vier Ziffern gehandelt haben.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |Kup

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