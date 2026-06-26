Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht in Rockenhausen - Zeugen gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstag, dem 25.06.2026, kam es in Rockenhausen auf dem Parkplatz des "Nordpfälzer Heimatmuseums" - gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land - zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei zwischen 14:35 Uhr und 14:50 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW Renault ZOE in der Farbe Rot. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hierbei ergeht nochmals der Hinweis - Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat !!

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |he

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