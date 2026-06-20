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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 16.06.2026 bis 18.06.2026 kam es in der Straße "Buschengasse" im Ortsteil Marienthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug eine Fassade. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |jmk

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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