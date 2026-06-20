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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz und viel zu schnell

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend (19.06.2026) stellte die Polizei bei einer Kontrolle eines 16-jährigen E-Scooter-Fahrers aus dem Donnersbergkreis mehrere Auffälligkeiten fest.

Der Roller erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h; zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz.

E-Scooter sind nur für Geschwindigkeiten bis 20 km/h ausgelegt. Bei 50 km/h verlängert sich der Bremsweg erheblich, der Roller wird instabil und der Fahrer ist nahezu ungeschützt. Bereits ein kleiner Fahrfehler kann zu schweren Verletzungen führen. Hinzu kommt, dass der Fahrer bei fehlendem Versicherungsschutz persönlich für alle verursachten Schäden haftet.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Der Jugendliche wurde an seine Mutter übergeben. |jmk

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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