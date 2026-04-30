Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zwei Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss erwischt

VG Winnweiler und VG Nordpfälzer Land (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2026 konnten bei allgemeinen Verkehrskontrollen gleich zwei Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt werden.

Gegen 17.40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Rockenhausen in der Bezirksamtsstraße in Rockenhausen einen 38-jährigen PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis. Bei dem Mann zeigten sich deutliche Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, was seine Aussage und ein Drogenvortest auch bestätigten. Im wurde die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt und eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Er muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

In der Schlossstraße in Winnweiler wurde dann gegen 20:00 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines Mofa-Rollers aus dem Donnersbergkreis angetroffen und kontrolliert. Dieser steht zudem auch im Verdacht am Vortag eine Unfallflucht mit Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss in Winnweiler begangen zu haben. Folglich wurde ihm erneut eine Blutprobe zum Nachweis der wiederholten Drogenbeeinflussung entnommen. Sein Mofa-Roller wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt auch noch wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten. |dsi

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