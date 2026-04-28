Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Buchgeschäft ist Ziel eines Einbruchversuchs - Zeugen gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 25. April bis 27. April 2026 versuchten bislang unbekannte Täter, durch Aufhebeln der rückwärtigen Eingangstür, in ein Buchgeschäft in der Innenstadt von Rockenhausen zu gelangen. Der Türrahmen des Hintereingangs weist deutliche Hebelspuren auf, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten.

Die Tür hielt den Öffnungsversuchen jedoch stand, so dass die Täter das Ladengeschäft nicht betreten konnten.

Der durch den Einbruchsversuch entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@poliziei.rlp.de erbeten. |dsi

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