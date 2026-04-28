PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Erregung öffentlichen Ärgernisses an Spielplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt die Polizei gegen einen 59-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis.

Er steht im Verdacht, am vergangenen Montag, 27. April, nachmittags an einem Spielplatz in der Innenstadt von Rockenhausen zwei Kinder und ihre Mutter beobachtet und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben.

Die Zeugin meldete den Vorfall heute bei der Polizei in Rockenhausen. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte der mutmaßlichen Täter direkt ermittelt werden.

Neben den laufenden Ermittlungen erging gegen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftraten auch ein Aufenthaltsverbot insbesondere an Spielplätzen. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 16:32

    POL-PIROK: Einbruchsversuch in Supermarkt

    Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag in einen Supermarkt einzubrechen. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, die in der Industriestraße und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Gegen 2.20 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Vor Ort konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Beschädigungen am Dach zeigten jedoch, dass sich jemand ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 17:52

    POL-PIROK: Leichtkraftrad von Straße abgedrängt

    Nußbach (Kreis Kusel) (ots) - Ein junger Autofahrer eines silbernen Skoda flüchtete am Sonntagnachmittag von der Unfallstelle und ließ einen 45-jährigen verletzten Zweiradfahrer an der Unfallstelle zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer auf der Landstraße 386 von Nußbach in Richtung Rudolfskirchen unterwegs, als ihm ein silberner Skoda in der RS-Ausführung zunächst dicht auffuhr. Kurz darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren