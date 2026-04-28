Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Erregung öffentlichen Ärgernisses an Spielplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt die Polizei gegen einen 59-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis.

Er steht im Verdacht, am vergangenen Montag, 27. April, nachmittags an einem Spielplatz in der Innenstadt von Rockenhausen zwei Kinder und ihre Mutter beobachtet und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben.

Die Zeugin meldete den Vorfall heute bei der Polizei in Rockenhausen. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte der mutmaßlichen Täter direkt ermittelt werden.

Neben den laufenden Ermittlungen erging gegen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftraten auch ein Aufenthaltsverbot insbesondere an Spielplätzen. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell