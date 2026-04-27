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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruchsversuch in Supermarkt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Montag in einen Supermarkt einzubrechen. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, die in der Industriestraße und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Gegen 2.20 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Vor Ort konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Beschädigungen am Dach zeigten jedoch, dass sich jemand unberechtigt Zugang zu dem Gebäude verschaffen wollte. Die Unbekannten mussten offenbar von ihren Plänen ablassen, denn entwendet wurde nichts. Wie teuer der Schaden ausfällt, lässt sich derzeit nicht beziffern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei rund um die Uhr unter 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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