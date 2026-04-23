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POL-PIROK: Verkehrsunfall wegen Wildschweinen, Fahrer leichtverletzt

POL-PIROK: Verkehrsunfall wegen Wildschweinen, Fahrer leichtverletzt
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Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein 30-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der K 46 leicht verletzt. Der aus Baden-Württemberg stammende Mann befuhr die Kreisstraße in Richtung Börrstadt, als eine Rotte Wildschweine plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Bei einem Ausweichmanöver um einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Darauf fuhr er die Böschung hinab und gegen einen kleinen Baum. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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