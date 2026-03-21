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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall auf der K39 - Zwei Verletzte nach Kollision beim Überholvorgang

Alsenbrück-Langmeil (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag, dem 21.03.2026, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 39 ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine 58jährige Pkw-Fahrerin K39 in Richtung Sippersfeld. In Höhe eines linksseitigen Feldweges verlangsamte sie ihr Fahrzeug um abzubiegen. Ein nachfolgender 30-jähriger Transporterfahrer setzte in diesem Moment zum Überholen an und kollidierte dabei mit dem abbiegenden Pkw.

Der Transporterfahrer sowie sein 26-jähiger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Pkw-Fahrerin und ihr 62-jähiger Beifahrer blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die K39 für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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