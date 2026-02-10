Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmittag, zwischen 12:10 und 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Schäferdelle" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer Nissan Juke mit ROK-Kennzeichen wurde höchstwahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug vorne rechts an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund eintausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell