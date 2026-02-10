PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmittag, zwischen 12:10 und 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Schäferdelle" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer Nissan Juke mit ROK-Kennzeichen wurde höchstwahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug vorne rechts an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund eintausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:26

    POL-PIROK: Drei Leichtverletzte bei Alleinunfall mit Linienbus

    Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Am frühen Mittwochmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus auf der L 403 drei Personen leichtverletzt. Der Polizei wurde der Unfall erst am Nachmittag gemeldet. Der mit wenigen Fahrgästen besetzte Linienbus befuhr gegen 6:25 Uhr die Landesstraße in Richtung Alsenz. Nach Angaben eines Zeugen sei der Bus bei nicht an die witterungsbedingten Straßenverhältnisse ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:47

    POL-PIROK: Grauer PKW nach Unfallflucht gesucht

    Schiersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der K16 zwischen Schiersfeld und Mannweiler-Cölln im Begegnungsverkehr zu einer bislang ungeklärten Unfallflucht. Auf der schmalen Fahrbahn kam es zwischen zwei in entgegengesetzter Richtung fahrenden Fahrzeugen zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der in Richtung Schiersfeld fahrende Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter, ohne sich um ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:18

    POL-PIROK: Falsche Bankmitarbeiter

    Rockenhausen (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, wurde ein 74-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte erhielt durch einen angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank einen Anruf, in welchem er auf unberechtigte Abbuchungen hingewiesen wurde. Unter dem Vorwand, das Bankkonto sperren lassen zu müssen, wurde ein weiterer Bankmitarbeiter angekündigt, welcher die Bankkarte inklusive PIN abholen werde. Der Geschädigte übergab dem unbekannten Täter an seiner Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren