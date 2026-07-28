Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Einbruch in Einkaufsmarkt - Tabakwaren entwendet

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

In der Nacht auf Dienstag kam es gegen 02:10 Uhr erneut zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Raumbacher Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstüren Zutritt zu dem Markt. Im Kassenbereich entwendeten sie diverse Tabakwaren und flüchteten anschließend mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Raumbacher Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.|bec

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