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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 25.07.2026, 13:00 Uhr bis 15:45 Uhr, kam es in der Klosterstraße auf Höhe der Hausnummer 16 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein ordnungsgemäß geparkter Opel Astra wurde vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Beifahrertür beschädigt. Der oder die Verursacher/-in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.|bec

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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