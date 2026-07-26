Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verkehrsunfall auf der K69 - Kartfahrer überschlägt sich

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Schweinschied (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (26.07.2026) ereignete sich auf der K69 zwischen Schweinschied und Hoppstädten ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten, straßenzugelassenen Karts. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der erste Kartfahrer die K69 aus Richtung Hoppstädten kommend in Fahrtrichtung Schweinschied. Im Verlauf einer Kurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kart und drehte sich. Der nachfolgende Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Durch die Kollision überschlug sich das nachfolgende Kart. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anzupassen ist. Insbesondere auf kurvenreichen Strecken kann nicht angepasste Geschwindigkeit dazu führen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Zudem sollte stets ein ausreichender Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten werden, um auch in unerwarteten Verkehrssituationen rechtzeitig reagieren zu können. Eine vorausschauende und defensive Fahrweise trägt wesentlich zur Vermeidung schwerer Verkehrsunfälle bei.|LF

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