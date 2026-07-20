Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Streifenbesatzung rettet verletzten Mittelspecht

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Jettenbach (Kreis Kusel) (ots)

Während einer Streifenfahrt zwischen Jettenbach und Rothselberg am Sonntagvormittag machten Polizeibeamte eine ungewöhnliche Entdeckung: Ein verletzter Mittelspecht lag am Fahrbahnrand und war offenbar nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft wegzufliegen.

Die Streifenbesatzung reagierte umgehend, sicherte den Vogel und nahm ihn vorsichtig in Obhut. Anschließend wurde der Mittelspecht zur Dienststelle gebracht und bis zur Übergabe an den Tierschutzverein Kusel versorgt.

Der Tierschutzverein übernahm das Tier, um es fachgerecht zu untersuchen und medizinisch zu versorgen. Mit etwas Glück kann sich der seltene Specht von seinen Verletzungen erholen und später wieder in die Freiheit entlassen werden.

Der Einsatz zeigt, dass polizeiliche Arbeit nicht nur den Schutz von Menschen, sondern in besonderen Situationen auch den Schutz von Tieren umfasst. Aufmerksamkeit und umsichtiges Handeln können dazu beitragen, auch kleinen Wildtieren in einer Notlage zu helfen. |fla

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