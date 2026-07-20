Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Vandalismus an Opel Corsa in der Austraße

Jettenbach (Kreis Kusel) (ots)

Mutwillig beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen in der Austraße geparkter schwarzen Opel Corsa. Der Täter zerstach die beiden Reifen auf der rechten Fahrzeugseite und zerkratzte zudem den Lack an der Beifahrer- sowie der hinteren rechten Tür.

Die Anruferin stellte die Beschädigungen am Sonntagmorgen fest und verständigte die Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden die Reifen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auch circa 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht vom 18.07. auf den 19.07.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der 0631/369-14599 bei der Polizeiinspektion in Lauterecken zu melden. |fla

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