Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: 19-jähriger bei Motorradunfall verletzt

Jettenbach (Kreis Kusel) (ots)

Mit leichten Verletzungen endete in der Nacht vom Freitag auf Samstag die Ausfahrt eines 19-jährigen Sozius auf der L 370 zwischen Bosenbach und Jettenbach.

Eine ebenfalls 19-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr gemeinsam mit dem 19-jährigen Sozius die L 370 von Bosenbach kommend in Fahrtrichtung Jettenbach. In einer scharfen Linkskurve verlor nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Leichtkraftrad kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide stürzten und rutschten unter der Leitplanke hindurch in den angrenzenden Straßengraben.

Der Sozius erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Fahrerin blieb unverletzt. |fla

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