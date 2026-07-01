Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Betrunkene Frau greift Einsatzkräfte an

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Eine auf einem Parkplatz schlafenden Frau wurde nach dem Wecken durch den Rettungsdienst und Polizei aggressiv und ging auf diese los.

Eine Passantin hatte am Dienstagabend die auf einem Parkplatz in der Saarbrücker Straße liegende Frau entdeckt und den Notruf verständigt. Die 45-Jährige lag regungslos am Boden, war zunächst nicht ansprechbar und wirkte bewusstlos.

Den alarmierten Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei gelang es schließlich, die Frau aus ihrem Tiefschlaf zu wecken. Unmittelbar nach dem Erwachen versuchte die 45-Jährige zunächst, von der Örtlichkeit zu flüchten. Als die Einsatzkräfte sie daran hinderten, stieß sie einen Rettungssanitäter zur Seite und ging mit erhobenen Händen auf die eingesetzten Polizeibeamten los. Der Angriff konnte abgewehrt und die Frau zu Boden gebracht werden. Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen.

Während des Transports zur Dienststelle beleidigte und bedrohte die Betrunkenen die Polizeibeamten fortlaufend. Gegen die 45-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.|fla

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