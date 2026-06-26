Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

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Lohnweiler (Kreis Kusel) (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 270 sind am Donnerstagabend zwei Menschen schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden.

Ein 55-jähriger Fahrer eines grauen VW Caddy befuhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 270 von Wolfstein in Richtung Lauterecken. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verlor der 55-Jährige während der Fahrt kurzzeitig das Bewusstsein.

In Höhe der Ortslage Lohnweiler steuerte dieser seinen Pkw unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrer eines Kastenwagens erkannte die Gefahr. Trotz der eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Kastenwagens schwer verletzt. Der 55-jährige Fahrer des VW Caddy erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. |fla

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