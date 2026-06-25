Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verstorbener Hund in Mülltonne entsorgt

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei Lauterecken war am Mittwochmorgen gemeinsam mit dem Veterinäramt der Kreisverwaltung Kusel in Wolfstein im Einsatz.

Anwohner hatten zuvor gemeldet, dass ein Hundekadaver in einer Papiertonne entsorgt wurde. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Hund am Vorabend eines natürlichen Todes verstorben war. Selbst ein herbeigerufener Tierarzt konnte dem Tier nicht mehr helfen. Dem Hundehalter konnte kein strafrechtliches Fehlverhalten vorgeworfen werden, weswegen durch die Kreisverwaltung Kusel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurde. Nach Beendigung der Maßnahme wurde der Hund der Tierkörperbeseitigung zugeführt. |gut

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