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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Anhänger beschädigt und geflüchtet

Rothselberg (Kreis Kusel) (ots)

In der Mitteldorfstraße kommt es im Verlauf des Samstags, dem 20.06.2026, zwischen 01:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten Verkaufsanhänger und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei der Unfallaufnahme konnten gelbe Lackantragungen am beschädigten Anhänger festgestellt werden, die vermutlich vom verursachenden Fahrzeug stammen.

Die Polizei Lauterecken hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer.|bec

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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