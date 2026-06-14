Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Flüchtiger Fahrzeugführer wird durch Verkehrsteilnehmer gestoppt

Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht führte letztendlich zur Feststellung einer erheblichen Alkoholisierung des mutmaßlichen Verursachers und zur Sicherstellung seines Führerscheins.

Ein Fahrzeugführer befuhr am Samstagnachmittag die Hauptstraße in Breitenheim aus Richtung Meisenheim kommend. Kurz nach dem Ortseingang kam ihm ein grauer VW Caddy entgegen, welcher nach bisherigen Ermittlungsstand auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kollidierten die Außenspiegel beider Fahrzeuge miteinander.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 41-jährige Geschädigte nahm daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Nach seinen Angaben gelang es ihm nach kurzer Nachfahrt das Fahrzeug zu überholen und den Fahrer zum Anhalten zu bewegen.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem mutmaßlichen 67-jährigen Unfallverursacher Anzeichen einer alkoholbedingten Beeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |fla

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