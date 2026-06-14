PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Flüchtiger Fahrzeugführer wird durch Verkehrsteilnehmer gestoppt

Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht führte letztendlich zur Feststellung einer erheblichen Alkoholisierung des mutmaßlichen Verursachers und zur Sicherstellung seines Führerscheins.

Ein Fahrzeugführer befuhr am Samstagnachmittag die Hauptstraße in Breitenheim aus Richtung Meisenheim kommend. Kurz nach dem Ortseingang kam ihm ein grauer VW Caddy entgegen, welcher nach bisherigen Ermittlungsstand auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kollidierten die Außenspiegel beider Fahrzeuge miteinander.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 41-jährige Geschädigte nahm daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Nach seinen Angaben gelang es ihm nach kurzer Nachfahrt das Fahrzeug zu überholen und den Fahrer zum Anhalten zu bewegen.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem mutmaßlichen 67-jährigen Unfallverursacher Anzeichen einer alkoholbedingten Beeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 13.06.2026 – 12:12

    POL-PILEK: Aufgebrochener Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Wolfstein (Kreis Kusel) (ots) - Innerhalb einer Stunde machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem in der Straße "Am Schwimmbad" abgestellten Pkw zu schaffen und machte Beute. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug der Täter am Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellten Hyundai i20 ein und entwendete einen Geldbeutel aus dem ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 12:10

    POL-PILEK: Fahrraddiebstahl am helllichsten Tag

    Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde aus einem Hof in der Mühlgasse ein Pedelec entwendet. Das matt-schwarze Trekkingrad mit auffällig rotem Streifen am Oberrohr stand im Hof des 68-jährigen Eigentümers. Bislang unbekannte Täter drückten das Tor auf und betraten das nicht einsehbare Grundstück. Neben dem entwendeten Pedelec entstand dem Geschädigten noch ein Schaden am Hoftor. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren