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POL-PILEK: Blick hinter die Kulissen der Polizei - Girls' Day 2026

POL-PILEK: Blick hinter die Kulissen der Polizei - Girls
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Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich auch dieses Jahr an dem bundesweiten Girls' Day und bietet jungen Menschen spannende Einblicke in die Arbeit der Polizei. Ein Standort, der zum Mitmachen am 23. April 2026 einladet, ist die Polizeiinspektion Lauterecken.

Die Besucherinnen erwartet in der Zeit von 8 - 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit praxisnahen Einblicken: Welche Ausrüstung wird im Einsatz benötigt? Wie sieht eine Polizeidienststelle von innen aus? Diese und viele weitere Fragen werden vor Ort beantwortet.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Interessierte können sich im Vorfeld online anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Mindestalter von zwölf Jahren. Hier geht es direkt zur Anmeldung: https://s.rlp.de/QYxu0t9

Die Polizei Lauterecken freut sich darauf, zahlreiche neugierige junge Menschen begrüßen zu dürfen und ihnen die vielfältigen Karrieremöglichkeiten der Polizei näherzubringen. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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