Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Mann randaliert in Ärztehaus

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Aufgrund fehlender Medikamente schrie ein 51-Jähriger Mann vor dem Eingang einer Sozialstation herum und bedrohte mehrere Mitarbeiterinnen.

Am Freitagmorgen begab sich der Mann zunächst zu einer im Erdgeschoss liegenden Praxis. Bereits hier schrie dieser unvermittelt umher und forderte die Herausgabe seiner Medikamente. Gegenüber der Empfangsmitarbeiterin sowie einer weiteren hinzugeeilten Mitarbeiterin zeigte er sich zunehmend aggressiv. Da ihm die Medikamente nicht ausgehändigt werden konnten, drohte der Mann damit, das Gebäude in Brand zu setzen.

Kurz darauf stellte der 51-Jährige fest, dass er sich auf der falschen Etage befand, und begab sich wutentbrannt eine Etage höher. Dort begann er vor einer verschlossenen Glastür zu randalieren und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem mitgeführten Messer.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann überwältigen, zu Boden bringen und fesseln. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person wurden zwei Messer, ein Pfefferspray sowie ein Feuerzeug aufgefunden. Der 51-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

