Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Vermisst: Polizei sucht Zwölfjährigen

Schweinschied (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) (ots)

Die Polizei sucht einen zwölfjährigen Jungen aus Schweinschied. Er wird seit dem frühen Mittwochmorgen (10. September 2025) vermisst.

Vermutlich verließ der Junge sein Zuhause zwischen 4:45 Uhr und 6:30 Uhr mit unbekanntem Ziel. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Zwölfjährige mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Das Motiv seines Verschwindens ist bekannt, zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte machen die Beamten hierzu jedoch keine Angaben.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Zwölfjährigen geben? Wer hat den Jungen gesehen? Er ist etwa 1,45 bis 1,50 Meter groß, schlank und hat kurze hellbraune Haare. Möglicherweise trägt er Hörgeräte. Vermutlich ist der Junge mit grünen Turnschuhen, einer dunkelfarbenen Hose und blauen Jacke bekleidet. Er könnte einen blauen Rucksack mit sich führen.

Auf der Internetseite unter https://s.rlp.de/5krBNHm hat die Polizei ein Foto und den Namen des Vermissten veröffentlicht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 369-14599 entgegen. Medienanfragen beantwortet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz. |erf

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell