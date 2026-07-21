Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Gefährliche Gegenstände auf Spielplatz

Ramstein-Miesenbach (ots)

In dem Sandkasten des Spielplatzes in der Birkenstraße wurden zwei Küchenmesser sowie Glasbruchstücke aufgefunden. Bereits am 04.05.2026 und am 26.05.2026 wurden mehrere Metallbleche aufgefunden, welche mit der Spitze nach oben eingegraben waren. Die Gesamtsituation stellte eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder dar. Der Spielplatz wurde bis zur Reinigung gesperrt. Bisher liegen keine Erkenntnisse zum Verursacher vor. Die Polizei Landstuhl bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 0631-369-14399.

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