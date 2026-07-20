Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

L358 Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Sonntag, den 19.07.2026 gegen 16 Uhr kam es auf der L358 zw. Bruchmühlbach und Miesau zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein Autofahrer beim Linksabbiegen den entgegenkommenden bevorrechtigten Motorradfahrer. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uniklinik nach Homburg verbracht. Der Autofahrer und dessen Beifahrer erlitten ebenfalls Verletzungen, die im Krankenhaus in Landstuhl medizinisch versorgt wurden. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle wurde im der Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. |pilan

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