Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

L369 zw. Mackenbach und Einsiedlerhof (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026 gegen 04:12 Uhr kam es auf der L369 zwischen Mackenbach und Einsiedlerhof zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen; einer der beiden Fahrzeugführer gar Schwerstverletzungen. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die jeweiligen Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Die L369 blieb für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. |pilan

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