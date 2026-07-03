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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl einer Schaufensterpuppe

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 15:20 Uhr, entwendete eine männliche Person eine Schaufensterpuppe, einschließlich Unterwäsche, aus dem Lingeriefachgeschäft La Donna Dessous-Bademode-Herrenmode und flüchtete anschließend mit seiner Beute aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin folgte dem Dieb, stellte diesen und konnte ihm die Puppe ohne Gegenwehr wieder abnehmen. Die Personalien des Täters sind bis dato noch unbekannt.

Hinweise zum Täter oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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