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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Kraftfahrzeugdiebstahl - Kleinkraftrad PEUGEOT

Landstuhl (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag, den 28.06.2026 18 Uhr und Montag, den 29.06.2026 07 Uhr, wurde in der Weiherstraße in Landstuhl ein rotes Kleinkraftrad der Marke Peugeot entwendet. Montags konnte das Kleinkraftrad auf einem nahegelegenen Feldweg wieder aufgefunden werden.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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