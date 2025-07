POL-PILAN: Wem gehört das Rad?

Bruchmühlbach-Miesau (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei Landstuhl zu einem Verkehrsunfall in Bruchmühlbach-Miesau alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Motorradfahrer die Kaiserstraße im Ortsteil Vogelbach in Richtung Bruchmühlbach, als ein 88-jähriger Mann zu Fuß die Fahrbahn überqueren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem Fußgänger. Während ...

mehr