Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Bann, Hauptstraße (ots)

Am 25. Juni, gegen 22 Uhr, befuhr ein Kradfahrer die Hauptstraße in Bann in Richtung Queidersbach. Ein Pkw-Führer befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Goethestraße in Richtung Hauptstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Kradfahrers und es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß.

Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer mehrere Prellungen. Glücklicherweise trug er geeignete Lederkleidung, wodurch schlimmere Verletzungen vermieden werden konnten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen fünfstelligen Bereich.|pilan

Zeugenhinweise nehmen die Beamten der PI Landstuhl, unter 0631 369 14399, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell