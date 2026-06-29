Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: 57 Einsätze in 14 Tagen: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zieht Bilanz

Neukirchen-Vluyn (ots)

Zwei einsatzreiche Wochen liegen hinter der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn. Seit dem 15. Juni rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte innerhalb von nur 14 Tagen zu insgesamt 57 Einsätzen aus.

Mit 36 Einsätzen entfiel der größte Teil auf die Folgen zweier Gewitterzellen, die innerhalb weniger Tage über das Stadtgebiet hinwegzogen. Zahlreiche umgestürzte Bäume, lose Äste und weitere wetterbedingte Gefahrenstellen machten den Einsatz aller vier Einheiten erforderlich. Im Rahmen der überörtlichen Hilfe unterstützte die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zudem die Nachbarwehr in Rheurdt bei der Beseitigung mehrerer Sturmschäden.

Doch auch abseits der Unwetter blieb das Einsatzaufkommen hoch. Die Feuerwehr wurde zu sechs Brandeinsätzen, zehn Technischen Hilfeleistungen, vier Tierrettungen sowie einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.

"Solche Wochen sind nur möglich, weil unsere Kameradinnen und Kameraden mit großem Engagement und viel Herzblut ihren Dienst leisten", betont David Schade, Leiter der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn. "Mein Dank gilt allen Einsatzkräften, aber auch ihren Familien und Arbeitgebern, die dieses außergewöhnliche Engagement mittragen."

57 Einsätze in nur 14 Tagen verdeutlichen die hohe Belastung, aber auch die Leistungsfähigkeit einer ehrenamtlichen Feuerwehr. Ob Unwetter, Brände oder Technische Hilfeleistungen, die Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr bereit, wenn Hilfe benötigt wird.

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