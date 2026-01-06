PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehren am kommenden Samstag

Stadt Aurich (ots)

Traditionell bedeutet der Dreikönigstag zugleich auch das Ende für den Weihnachtsschmuck. Spätestens jetzt haben viele der Tannenbäume, die in der Weihnachtszeit des vergangenen Jahres zur Gemütlichkeit beitrugen, ausgedient und sollen der Entsorgung zugeführt werden. Wie in jedem Jahr unterstützen die Jugendfeuerwehren in der Stadt Aurich im Rahmen ihrer Weihnachtsbaumsammelaktion hierbei tatkräftig. Am kommenden Samstag, 10. Januar 2026, ziehen die Jugendlichen mit tatkräftiger Unterstützung der erwachsenen Feuerwehrmitglieder durch die Straßen und holen die alten Tannenbäume ab, welche an diesem Tag bis 08:00 Uhr morgens gut sichtbar und vollständig abgeschmückt an die Straße oder Grundstückseinfahrt gelegt werden müssen, um mitgenommen werden zu können. Auch sollten die Bäume nicht verschnürt oder mit Schmuckresten versehen sein, loses Tannengrün oder anderweitiges Schnittgut werden ebenfalls nicht eingesammelt.

Die Abholung startet im gesamten Stadtgebiet ab 09:00 Uhr und ist kostenfrei. Wie gewohnt freuen sich die Jugendfeuerwehren natürlich über eine kleine Spende und gehen hierfür von Haus zu Haus. Wer den Abholern eine Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte, über Tag aber nicht durchgängig zu Hause ist, möge dies bitte im Voraus oder Nachgang erledigen und nichts direkt am Baum befestigen, um immer wieder auftretende Diebstähle zu vermeiden. Die Auricher Feuerwehrhäuser sind an diesem Samstag in der Regel bis zum frühen Abend besetzt. Nach der Sammlung kommen die ausgedienten Weihnachtsbäume dann vielseitigen Zwecken zu: Ob für das klassische Osterfeuer oder in verarbeiteter Form als nachhaltige Energiequelle, in jedem Fall dienen sie einem erfüllenden Vorhaben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 18:00

    FW-AUR: Defekt erfordert nächtliches Ausrücken

    Aurich (ots) - Um 04:40 Uhr hat die Brandmeldeanlage der Tiefgarage unterhalb des Marktplatzes in der Nacht zu Sonntag Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Aurich und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst wurden daraufhin alarmiert. Umgehend sind nach dem Eintreffen vor Ort entsprechende Erkundungsmaßnahmen der unterirdischen Räumlichkeiten eingeleitet worden, ohne dass jedoch ein Schadensereignis festgestellt werden ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 20:00

    FW-AUR: Umgestürzte Bäume versperrten Straßen

    Stadt Aurich (ots) - Insgesamt dreimal waren Auricher Feuerwehren im Laufe des Freitags aufgrund von gemeldeten Sturmschäden gefordert. In den Morgenstunden rückte erstmals die Feuerwehr Plaggenburg in die Jägerstraße aus. Ein Baum war hier umgeweht worden und auf der Fahrbahn gelandet, wobei auch eine Telefonleitung getroffen wurde. Der zugehörige Mast knickte dabei ebenfalls um und landete auf der Straße. Die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:00

    FW-AUR: Leichte Rauchentwicklung in Backshop

    Aurich (ots) - Der Betrieb eines Backofens löste am Freitagmorgen den Feueralarm eines Einkaufszentrums am Fischteichweg aus. Die Feuerwehr Aurich war um 06:17 Uhr durch die die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Bei der nachfolgend eingeleiteten Erkundung des Objektes ließen sich die zwei hierfür verantwortlichen Rauchmelder dann im Bereich eines Supermarkt-Backshops lokalisieren, wo es zuvor kurzzeitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren