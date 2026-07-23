Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Schwerer Verkehrsunfall auf der K81

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Südheide (ots)

Am Donnerstagabend um 18:41 Uhr wurden die Feuerwehren Baven und Hermannsburg, sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes zu einem schweren Verkehrsunfall auf die K81 nahe der Ortschaft Braven alarmiert. Ein PKW sollte brennen. Nach ersten Erkenntnissen, befuhr ein Audi, besetzt mit 3 Insassen, die K81 von Grauen kommend in Richtung Baven. Das Fahrzeug geriet in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam nach mehreren Metern mitten auf einem Maisfeld zum Liegen. Alle Insassen konnten, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging, dank des beherzten Eingreifens der Ersthelfer schwerverletzt befreit werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren löschten das Fahrzeug unter schwerem Atemschutz ab und übernahmen die Betreuung der verunfallten Personen. Gegen 20:00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Alle drei Insassen wurden schwerverletzt ins AKH nach Celle transportiert.

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