Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Beckedorf Bernd Kleisinger und Christoph Eggers für 40-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt

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Südheide (ots)

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Beckedorf wieder am 2. Wochenende im Juni ihr traditionelles Feuerwehrfest mit einigen Programmpunkten von Freitag bis Sonntag. Wie schon seit vielen Jahren wurden während des Preisschießens auch wieder ein Kaiser, König und Lumpenkönig ausgeschossen. Hierbei konnte Bertold Makohl nach einem spannenden Stechen mit Hartmut Grünhagen in diesem Jahr den Kaisertitel erringen. Am Samstagnachmittag stand alles im Zeichen der Jugendfeuerwehr und deren Kinderspiele, um auch unseren jüngsten Gästen die Feuerwehr spielerisch näherzubringen. Mit leckerem Kuchen, Kaffee, Pommes wurde der Nachmittag abgerundet und den Kindern ein Strahlen ins Gesicht gezaubert. Ab 20:00 Uhr lud die Feuerwehr zum Tanzen und Feiern im Feuerwehrhaus ein, welches mit der Preisverleihung vom Preisschießen begann. Auf die ersten Ränge des Preisschießens haben es Till Utecht, Michael Katenz und Walter Brase geschafft. Damenbeste wurde Sylvia Sander und den Wanderpokal der Herren erhielt in diesem Jahr Claas Meyer. Im Anschluss wurde bis in die frühen Morgenstunden mit DJ Meyer ausgelassen das Tanzbein geschwungen und viele interessante Gespräche geführt. Ein absoluter Höhepunkt in jedem Jahr ist das Katerfrühstück, welches in diesem Jahr bei dem Kameraden Bernd Kleisinger stattfand. Eine Vielzahl von Teilnehmern konnte Ortsbrandmeister Sven Meyer am Sonntagmorgen bei Familie Kleisinger begrüßen. Ganz besonders hieß er den Gemeindebrandmeister Henning Sander, den stellv. Feuerschutzausschussvorsitzenden Sascha Hell-Hundt, den Ehrenortsbrandmeister Hans-Georg Meyer, die Bürgermeisterin Katharina Ebeling, den Leiter der Werkfeuerwehr Rheinmetall und stellv. Gemeindebrandmeister Thomas Schlicht, den Ehrenkreisbrandmeister Gerd Backeberg, den stellv. Abschnittsleiter - Nord Mark Tranter und den Ortsbürgermeister Henrik Lange willkommen. Nach einigen Grußworten der Ehrengäste wurden durch den Ortsbrandmeister die Feuerwehrmannanwärter Carlos Niederhauser und Ludger Kalbe zu Feuerwehrmännern ernannt. Durch die Bürgermeisterin und den Gemeindebrandmeister wurde Jenny Lange das Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen und Bernd Kleisinger und Christoph Eggers wurden für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Außerdem wurden nachträglich die Hochwassermedaillen 2023 /2024 an Christoph Eggers und Max Kalbe überreicht. Gemeindebrandmeister Sander beförderte Johann Kalbe an diesem Morgen zum Löschmeister.

Nun stand die Proklamation des Königs auf dem Plan. Die Schießwarte und der Ortsbrandmeister machten es sehr spannend, doch schlussendlich gab es nur einen, der sich mit einer klasse 10 durchsetzte. Tim Ole Eggers ist König 2026. 1. Adjutant wurde Walter Brase gefolgt von der 2. Adjutantin Mareike Sander. Den schlechtesten Schuss gab in diesem Jahr wieder einmal Peter Fehlow ab und ist somit auch Lumpenkönig 2026. Der Musikzug der Feuerwehr Bergen rundete das gelungene Festwochenende mit tollen Liedern am Nachmittag ab.

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