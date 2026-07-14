Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Medieneinladung: Die FIU Deutschland stellt ihren Jahresbericht 2025 vor

Köln (ots)

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) lädt zur Vorstellung ihres Jahresberichts 2025 ein. Daniel Thelesklaf, Leiter der FIU Deutschland, wird die zentralen Arbeitsergebnisse der FIU und Entwicklungen des vergangenen Jahres präsentieren. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit für weitergehende Fragen.

Die Veranstaltung findet ausschließlich digital als Videokonferenz statt.

Termin: 21. Juli 2026

Beginn: 10:00 - 11:00 Uhr

WICHTIGER HINWEIS:

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu schriftlich bis zum 17. Juli 2026, 18:00 Uhr, bei der Pressestelle der FIU (pressestelle@fiu.bund.de) unter Angabe von Name, Vorname, Redaktion, Telefonnummer und E-Mail-Adresse an. Nach Bestätigung der Anmeldung werden die Zugangsdaten zur Videokonferenz den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung gesondert per E-Mail übermittelt. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht gestattet. Die erhobenen Daten werden nach Ende der Veranstaltung umgehend gelöscht.

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