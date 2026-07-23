Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Gartenschuppen in Vollbrand - Feuer greift auf Dreifachgarage über

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Wathlingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 23. Juli 2026, um 13:33 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus Wathlingen, Nienhagen und Eicklingen sowie ein Rettungswagen der Rettungswache Celle mit dem Alarmstichwort "Brand 2 mit Menschengefährdung - unklare Rauchentwicklung" in die Straße "Am Felde" nach Wathlingen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass ein etwa 4 mal 2 Meter großer Gartenschuppen bereits in Vollbrand stand. Trotz der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung durch Trupps unter Atemschutz konnte im weiteren Einsatzverlauf ein Übergreifen der Flammen auf eine direkt angrenzende, siebeneinhalb mal sechs Meter große, Dreifachgarage nicht verhindert werden.

Parallel zu den ersten Löschmaßnahmen durch die Ortsfeuerwehr Wathlingen, bauten die Kräfte der Ortsfeuerwehr Eicklingen die Wasserversorgung auf und starteten einen Außenangriff im Bereich der Garage. Durch das rasche und gezielte Vorgehen aller beteiligten Einsatzkräfte konnte zumindest ein in der Garage geparkter PKW unbeschadet von den Einsatzkräften ins Freie geschoben und so vor den Flammen gerettet werden.

Besondere Schwierigkeiten bereitete den Feuerwehrleuten die immense Brandlast in der Garage: Dort war Brennholz bis kurz unter die Decke gestapelt, welches ebenfalls Feuer gefangen hatte. Um an alle tieferliegenden Glutnester zu gelangen und ein weiteres Aufflammen zu verhindern, musste das brennende Holz in Handarbeit teilweise abgestapelt werden. Zudem wurde dem Löschwasser gezielt Netzmittel beigemischt, um die Löschwirkung tief im Holzstapel zu erhöhen. Insgesamt gingen während der kräftezehrenden Maßnahmen fünf Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff vor. Weiter kamen in Summe vier Rohre zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Da der Schutz der Gesundheit der ehrenamtlichen Kräfte höchste Priorität hat, wurde über den Gerätewagen Logistik der Ortsfeuerwehr Nienhagen eine Einsatzstellenhygiene errichtet. So konnte die kontaminierte Einsatzkleidung direkt vor Ort abgelegt und eine Verschleppung von gesundheitsschädlichen Rußpartikeln verhindert werden.

Gegen 15:10 Uhr konnte endgültig "Feuer aus" gemeldet und mit dem Rückbau begonnen werden. Anschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr um 15:35 Uhr beendet werden.

Vor Ort waren insgesamt 31 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wathlingen, Nienhagen und Eicklingen. Hinsichtlich der Brandursache und dem entstandenen Sachschaden können seitens der Feuerwehren keinerlei Aussagen getroffen werden.

Text: Marcel Neumann, Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel

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