Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Schwelbrand nach Blitzschlag

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Nienhagen (ots)

Nienhagen und Wathlingen um 23:41 Uhr in den Ortsteil Papenhorst alarmiert. Bewohner eines Einfamilienhauses hatten nach einem Blitzeinschlag Brandgeruch wahrgenommen.

Vor Ort gestaltete sich die Suche nach der Ursache schwierig, da am Gebäude weder Rauch noch Feuer oder eine Wärmeentwicklung wahrnehmbar war. Nach aufwendiger Suche konnte die Quelle im Bereich des Daches festgestellt werden. Hier war vermutlich infolge des Blitzschlags ein Schwelbrand in der Dämmung ausgebrochen. Zur Suche und Bekämpfung des Brandes mussten Teile der Dachziegel aufgenommen werden. Eine Solarthermieanlage erschwerte den Zugang zum Brandort zusätzlich. Bewährt hat sich hier die neu beschaffte Ausrüstung zur Absturzsicherung, die für die Einsatzkräfte ein sicheres Arbeiten am Dach ermöglichte.

Nach ca. 3,5 Stunden konnten die 25 eingesetzten Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf den Dachstuhl verhindert werden. Das Gebäude blieb bewohnbar.

Text: Thomas Globig, Ortsfeuerwehr Nienhagen

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