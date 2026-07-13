Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Brand auf Sporthallendach

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Nienhagen (ots)

Am 13.07.2026 wurden die Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen um 07:47 Uhr zu einem Brand auf dem Dach der Turnhalle der Grundschule Nienhagen alarmiert. Hier brannte ein Haufen Unrat auf einem Vordach. Aufmerksame Passanten hatten das Feuer entdeckt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Nach Eintreffen der Feuerwehr ging unmittelbar ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung über eine Steckleiter auf das Dach vor und brachte das Feuer in kürzester Zeit unter Kontrolle. Anschließend wurde die Dachfläche mittels einer Rettungssäge geöffnet und letzte Glutnester abgelöscht. Nach ca. 1,5 Stunden konnten die 25 eingesetzten Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf angrenzende Bereiche verhindert werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Text: Thomas Globig, Ortsbrandmeister Ortsfeuerwehr Nienhagen

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