Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Kirchenkeller unter Wasser - Neue Technik der Ortsfeuwehr Nienhagen im Einsatz

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Nienhagen (ots)

Am 30.06.2026 wurde die Ortsfeuerwehr Nienhagen um 20:45 Uhr zu einem unter Wasser stehenden Keller alarmiert. Nach einem Gewitter wurde durch festgestellt, dass der etwa 50 qm große Keller der Kirche St. Marien ca. 35 cm tief unter Wasser stand. Das Wasser hatte bereits die Steckdosen erreicht.

Durch die Feuerwehr wurden mehrere Tauchpumpen und ein Nasssauger vorgenommen, um das Wasser aus dem Keller zu pumpen. Hierbei kam unter anderem der mit dem neuen Gerätewagen-Logistik beschaffte Rollcontainer "Wasserschaden" zum Einsatz. Ebenfalls eingesetzt wurde der Rollcontainer "Strom/ Licht," um die Einsatzstelle mit einsetzender Dunkelheit auszuleuchten.

Während des Einsatzes wurde die Feuerwehr durch Kirchenmitglieder mit Getränken versorgt. Nach 3,5 Stunden konnten die 18 eingesetzten Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

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