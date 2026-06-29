Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Ehrenortsbrandmeister ernannt und neuer Gerätewagen Logistik 2 offiziell übergeben - Feierlichkeiten bei der Ortsfeuerwehr Nienhagen

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Nienhagen (ots)

Die Ortsfeuerwehr Nienhagen konnte am Abend des 26.06.2026 gleich zwei besondere Ereignisse feiern: In feierlichem Rahmen wurde der langjährige Ortsbrandmeister Holger van Oeffelt zum Ehrenortsbrandmeister ernannt. Im Anschluss erfolgte die offizielle Übergabe des neuen Gerätewagens Logistik 2 (GW-L2), der künftig die Einsatzmöglichkeiten der gesamten Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen erweitert.

Zu den Gästen zählten neben zahlreichen Feuerwehrangehörigen auch Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie Abordnungen der langjährigen Partnerfeuerwehren aus Suxdorf-Nienhagen und Fallersleben.

Jahrzehntelanges Engagement gewürdigt

Mit der Ernennung zum Ehrenortsbrandmeister würdigte die Feuerwehr die außergewöhnlichen Verdienste von Holger van Oeffelt. Seit seinem Eintritt in die Ortsfeuerwehr Nienhagen im Jahr 1993 prägte er die Entwicklung der Feuerwehr maßgeblich. Bereits 25 Jahre gehörte er dem Ortskommando an, davon zwölf Jahre als stellvertretender Ortsbrandmeister und von 2017 bis 2026 als Ortsbrandmeister.

In seiner Rede hob Gemeindebrandmeister Frank Oliver Stantze insbesondere van Oeffelts Weitblick, seine Fachkompetenz und sein unermüdliches Engagement hervor. Viele Entwicklungen der vergangenen Jahre, von der Modernisierung der Ausstattung bis hin zur Weiterentwicklung der Feuerwehr innerhalb der Samtgemeinde, tragen seine Handschrift. Ebenso würdigte er die von ihm gepflegten Partnerschaften mit den Feuerwehren aus Suxdorf-Nienhagen, Fallersleben und der polnischen Partnerfeuerwehr in Limanowa, aus denen über die Jahre enge Freundschaften entstanden sind.

Auch Ortsbrandmeister Thomas Globig, der 2026 das Amt übernahm, richtete persönliche Worte an seinen Vorgänger. Er dankte Holger van Oeffelt für dessen jahrzehntelangen Einsatz und betonte, dass nahezu sämtliche heutigen Fahrzeuge und wesentliche Ausstattungsgegenstände der Ortsfeuerwehr während seiner Amtszeit beschafft wurden. Sein Wirken werde die Ortsfeuerwehr Nienhagen noch lange prägen. Ein besonderer Dank galt zudem seiner Ehefrau Sonja sowie seinen Söhnen, die sein ehrenamtliches Engagement über viele Jahre mitgetragen und unterstützt haben.

Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer würdigte in ihrer Ansprache ebenfalls den außergewöhnlichen Einsatz van Oeffelts für die Feuerwehr und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Sie dankte ihm für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement und bezeichnete die Ernennung zum Ehrenortsbrandmeister als verdiente Anerkennung seines Wirkens.

Neuer GW-L2 stärkt die gesamte Samtgemeindefeuerwehr

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde der neue Gerätewagen Logistik 2 offiziell übergeben. Das moderne Einsatzfahrzeug ist bei der Ortsfeuerwehr Nienhagen stationiert, steht jedoch im Einsatzfall allen Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Wathlingen zur Verfügung und ist damit ein Sinnbild für die immer weiter wachsende Zusammenarbeit der Feuerwehren.

Gemeindebrandmeister Frank Oliver Stantze bezeichnete den GW-L2 als wichtige Investition in die Zukunft der Feuerwehr. Die Anforderungen an die Feuerwehren hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Neben der Brandbekämpfung nehmen technische Hilfeleistungen, Unwettereinsätze und komplexe Schadenslagen einen immer größeren Stellenwert ein. Der neue Gerätewagen ermöglicht den flexiblen Transport von Material und Ausrüstung und erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr nachhaltig.

In ihrer Ansprache betonte Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer die Bedeutung der Investition für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Moderne Fahrzeuge seien eine wesentliche Voraussetzung dafür, den vielfältigen Anforderungen im Feuerwehrdienst auch künftig gerecht zu werden. Gleichzeitig sprach sie Rat, Verwaltung sowie allen an Planung und Beschaffung Beteiligten ihren Dank aus.

Ebenfalls hob sie hervor, dass ein Fahrzeug und Technik allein die Sicherheit der Bevölkerung nicht gewährleisten können und bedankte sich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften und deren Familien für die unermüdliche Bereitschaft.

Ortsbrandmeister Thomas Globig freute sich über den "Quantensprung" für die Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen. Das Fahrzeug mit seinem modernen Rollcontainerkonzept biete vielfältige Einsatzmöglichkeiten und könne künftig flexibel an neue Herausforderungen, etwa im Bereich Elektromobilität oder klimabedingter Schadenslagen, angepasst werden. Sein Dank galt insbesondere der Arbeitsgruppe, die das Fahrzeugkonzept über mehrere Jahre entwickelte, den Mitarbeitenden der Samtgemeindeverwaltung sowie allen beteiligten Firmen und Handwerksbetrieben, die bei der Realisierung einer neuen Leichtbauhalle für das Fahrzeug beteiligt waren.

Im Anschluss an den offiziellen Teil bestand für die zahlreichen Gäste die Möglichkeit, den neuen Gerätewagen Logistik 2 sowie die neu errichtete Fahrzeughalle der Ortsfeuerwehr Nienhagen zu besichtigen und die neuangeschaffte Beladung und damit die Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeuges zu begutachten.

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